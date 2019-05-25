Сногсшибательная Свитолина в прозрачном платье посетила вечеринку в Каннах (фото)

Первая ракетка Украины позволила себе отдохнуть перед стартом турнира Большого Шлема - Ролан Гаррос.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в рамках Каннского кинофестиваля посетила гала-вечер amFar, на котором собирали средства на борьбу со СПИДом. На мероприятии украинская теннисистка появилась в роскошном прозрачном платье и с элегантной укладкой.

Фото с вечеринки ведущая украинская теннисистка выложила на своей странице в Instagram.

Как сообщал УНИАН, на Каннском кинофестивале засветились также известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко.