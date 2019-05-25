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Сногсшибательная Свитолина в прозрачном платье посетила вечеринку в Каннах (фото)

14:22, 25 мая 2019
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Элина Свитолина / instagram.com/elisvitolina

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в рамках Каннского кинофестиваля посетила гала-вечер amFar, на котором собирали средства на борьбу со СПИДом. На мероприятии украинская теннисистка появилась в роскошном прозрачном платье и с элегантной укладкой. 

Фото с вечеринки ведущая украинская теннисистка выложила на своей странице в Instagram

⚜️ @amfar 2.0 ⚜️

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Как сообщал УНИАН, на Каннском кинофестивале засветились также известные украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко.

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Теги: #Каннский кинофестиваль#Элина Свитолина