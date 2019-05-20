Футбол в Монако и Каннский кинофестиваль: как Ломаченко и Усик отдыхают за границей (видео)

Василий Ломаченко побывал на футбольном матче "Монако", а Александр Усик засветился на знаменитом кинофестивале.

Известные украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик в перерыве между боями отдыхают на побережье Средиземного моря.

Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте luckypunchnet.

Ломаченко побывал на матче чемпионата Франции между "Монако" и "Амьеном", который завершился победой хозяев со счетом 2:0.

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Украинский боксер не только наблюдал за матчем, но еще и шутил. Ломаченко рассказал девушке, которая сидела по соседству, чем боксер отличается от футболиста.

"Когда футболист упал, он кричит: "Было-было, ай-ай". А когда упал боксер, то он наоборот кричит: "Ничего не было, все в порядке", - сказал Ломаченко.

Усик засветился на Каннском фестивале. Украинский боксер сделал совместное фото с британским режиссером Анилом Ахмадом. По данным СМИ, вместе с Усиком в Каннах был и Ломаченко.

Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа - украинец будет боксировать против британца Люка Кэмпбелла сразу за три чемпионских пояса (по версиям WBO, WBA, WBC).

Бой Усика против камерунца Карлоса Такама был перенесен из-за травмы украинца и состоится ориентировочно в сентябре.

Ранее УНИАН сообщал о том, что Усик извинился перед фанатами из-за отмененного боя.