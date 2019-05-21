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Украинские паралимпийцы триумфально выступили на международном турнире по гребле (видео)

11:39, 21 мая 2019
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Паралимпийская сборная Украины по гребле / фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Об этом сообщает официальный сайт Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Роман Полянский сумел завоевать два золота в классе одиночных лодок PR1 M1x.

По две серебряные награды выиграли Анна Шеремет и Светлана Богуславская. Егор Гармаш в первый день соревнований стал обладателем серебряной медали, а во второй добавил к ней бронзовую.

Две бронзы выиграла украинская смешанная четверка с рулевым в составе Дарьи Котик, Дмитрия Гереза, Станислава Самолюка, Александры Полянской и Юлии Маласай. Также третьими стала двойка в составе Максима Жука и Андрея Сивых.

Отметим, что данный турнир в Италии является ежегодным и проводился уже в тринадцатый раз. В соревнованиях принимало участие 190 спорстменов из 25 стран мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины заняла первое место на чемпионате мира по хортингу, который прошел на Кипре.

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Теги: #паралимпизм#гребля