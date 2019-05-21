Украинские паралимпийцы триумфально выступили на международном турнире по гребле (видео)

Украинцы завоевали одиннадцать медалей на соревнованиях в Италии.

Паралимпийская сборная Украины по академической гребле завоевала одиннадцать медалей на международном турнире в Италии.

Об этом сообщает официальный сайт Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Роман Полянский сумел завоевать два золота в классе одиночных лодок PR1 M1x.

По две серебряные награды выиграли Анна Шеремет и Светлана Богуславская. Егор Гармаш в первый день соревнований стал обладателем серебряной медали, а во второй добавил к ней бронзовую.

Две бронзы выиграла украинская смешанная четверка с рулевым в составе Дарьи Котик, Дмитрия Гереза, Станислава Самолюка, Александры Полянской и Юлии Маласай. Также третьими стала двойка в составе Максима Жука и Андрея Сивых.

Отметим, что данный турнир в Италии является ежегодным и проводился уже в тринадцатый раз. В соревнованиях принимало участие 190 спорстменов из 25 стран мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины заняла первое место на чемпионате мира по хортингу, который прошел на Кипре.