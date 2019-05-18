Сборная Украины заняла первое место на чемпионате мира по хортингу, который состоялся на Кипре

Украинские атлеты завоевали 32 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей.

На Кипре состоялся IV чемпионат мира по хортингу, в котором приняли участие 263 спортсмена из 7 стран. Сборную Украины представляли 80 атлетов. В соревнованиях приняли участие спортсмены от 8 лет в следующих возрастных категориях: юноши, кадеты, юниоры, взрослые.

Как сообщает официальный сайт Спортивного комитета Украины, в общекомандном зачете украинская команда заняла первое место, завоевав 32 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей среди всех возрастных категорий.

Читайте такжеХортинг: универсальное украинское единоборство начинает завоевывать мир

Второе место завоевали спортсмены из Латвии, третья позиция в зачете - за атлетами с Кипра.

Вице-президент Украинской федерации хортинга Станислав Федоров отметил:

«Практически все наши спортсмены вернулись с первенства мира с медалями. Взрослые почти все с золотом. Соревнования проходили в замечательной атмосфере на фоне моря и под открытым небом. Хочу отметить, что быть первыми становится все сложнее, спортсмены из других стран приезжают все более подготовленными. Нынешнему юношескому составу в будущем придется не просто держать нынешнюю планку. Но сейчас мы свою задачу выполнили – первое командное место – это то, за чем мы ехали на мировое первенство».

Хортинг - молодой вид спорта, появившийся 10 лет назад в Украине. Он сочетает в себе различные виды единоборств - самбо, дзюдо, джиу-джитсу, тхэквондо, каратэ и другие. Уникальность хортинга, по словам знатоков, в том, что он несет украинский патриотический дух.