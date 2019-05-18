Украинский дуэт завоевал бронзу последнего этапа Мировой серии по прыжкам в воду

Украинцы Колодий и Горшковозов заняли пятое место в общем зачете сезона.

Украинские прыгуны в воду Олег Колодий и Александр Горшковозов завоевали бронзовые медали на последнем этапе Мировой серии в Лондоне, Англия.

Представители Украины выступали в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина у женщин и мужчин. Но если дуэт Анна Письменская и Виктория Кесарь с результатом 268,35 балла стал восьмым, то мужчинам удалось завоевать бронзовую медаль.

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Колодий и Горшковозов неудачно начали выступления в Лондоне и после первых двух прыжков занимали последнее шестое место. Однако после этого украинцам удалось переломить ситуацию и даже выйти на второе место, которое, правда, удержать не получилось. В итоге, украинский дуэт оказался третьим – 405.63 очков, сообщает Xsport.

Отметим, что после двух пятых мест на этапах в Японии и Китае, седьмой строчки в Канаде, золота в России и бронзы в Англии Колодию и Горшковозову удалось занять пятое место в общем зачете сезона.