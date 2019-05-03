Украинка Ярослава Магучих выиграла золото первого этапа Бриллиантовой лиги

Всего в Дохе украинские легкоатлетки завоевали три медали - золото, серебро и бронзу.

В пятницу, 3 мая, в Дохе (Катар) прошел первый этап Бриллиантовой лиги-2019 - престижной серии коммерческих соревнований по легкой атлетике. В нем приняли участие четыре украинские легкоатлетки, которые завоевали три медали.

17-летняя украинка Ярослава Магучих с личным рекордом выиграла золото в прыжках в высоту. Украинка с третьей попытки взяла высоту 1.96 метра. При этом Магучих превзошла серебряного призера Олимпийских игр-2016 болгарскую спортсменку Мирелу Демиреву и шведку Эрику Кинси, сообщает сайт IAAF.

Отметим, что в начале года украинка Ярослава Магучих установила новый рекорд Европы и повторила рекорд мира среди молодежи.

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала серебро, показав результат 6.74 метров. Украинка уступила лишь олимпийской чемпионке Рио-2016 в тройном прыжке колумбийке Катерине Ибаргуэн. Третье место в этой дисциплине досталось австралийке Брук Страттон. Это второй крупный успех Бех-Романчук в этом сезоне. Ранее она выиграла бронзу чемпионата Европы в помещении.

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Третье место в беге с барьерами на 400 метров заняла Анна Рыжикова, которая преодолела дистанцию за 54.82 секунды, уступив американкам Эшли Спенсер (бронзовый призер Рио-2016) и Далайле Мухаммад (чемпионка Рио-2016). В прошлом сезоне Рыжикова становилась победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Также на соревнования в Дохе принимала участие Ольга Ляховая, которая стала 11-й в беге на 800-метров.