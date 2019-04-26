16-летняя украинка Костюк вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Швейцарии

Также девушка сыграет в полуфинале в парах.

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла представительницу Германии Каролин Вернер и пробилась в четвертьфинал турнира ITF World Tennis Tour в Швейцарии.

В первом сете украинка одолела соперницу лишь на тай-брейке, а вот во втором разгромила оппонентку - 7:6, 6:1.

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В 1/4 финала Марта сыграет с победительницей дуэли Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) - Ирина Фетекеу (Румыния).

Для 16-летней Марты Костюк предстоящий четвертьфинал станет первым с марта 2018 года, когда она дошла до этой же стадии на турнире в Шэньчжэне.

Добавим, что Костюк сегодня также сыграет в полуфинале парного разряда, где ее напарницей является испанка Кристина Букса.

Призовой фонд ITF World Tennis Tour составляет 25 тысяч долларов.