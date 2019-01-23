16-летняя украинка Костюк вышла во второй круг турнира в Австралии

Марта Костюк начала защиту титула в Бёрни, который завоевала год назад.

В матче первого круга теннисного турнира серии ITF, который стартовал в австралийском Бёрни, 16-летняя украинка Марта Костюк, посеянная под третьим номером, одержала победу над представительницей Тайваня Чжан Кайчжэнь.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Марты, сообщает Большой теннис Украины.

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В стартовом сете Костюк дважды взяла подачу соперницы, проиграв один свой гейма, а во втором вела 5:1 с двумя брейками, после чего тайваньке удалось сократить счёт до минимального, но киевлянке удалось подать на матч в десятом гейме.

Во втором круге Марта Костюк сыграет против 17-летней китаянки Ван Сиюй.

Отметим, что Марта Костюк является действующей чемпионкой турнира в Бёрни. Она выиграла эти соревнования год назад.