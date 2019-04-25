Химик стал чемпионом Украины по баскетболу, обыграв в столице Киев-Баскет

Это третье чемпионство клуба из Южного после триумфов в 2015 и 2016 годах.

Южненский "Химик" победил в третьем матче финальной серии плей-офф Суперлиги своих соперников из "Киев-Баскета", завоевав звание чемпиона Украині по баскетболу в сезоне-2018/2019.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Начало матча в столичном Дворце спорта стало очень непростым для южненцев. «Киев-Баскет» уверенно начал встречу и быстро ушел в отрыв в счете. Более того, во второй четверти главный тренер «Химика» Виталий Степановский быстро получил два технических фола и был удален с площадки.

Бразды управления командой перешли к ассистенту главного тренера Олегу Гончарову, и после большого перерыва южненцы воспряли духом и начали сокращать отставание в счете. Третья четверть была выиграна «Химиком» с преимуществом в 14 очков, что позволило им перед заключительной 10-минуткой выйти вперед в счете.

В последней четверти преимущество «Химика» возросло до 10 очков, и только в заключительные минуты «Киев-Баскет» предпринял попытки погони, но южненцы смогли удержать преимущество.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Химика» Деон Эдвин, который набрал 26 очков и прибавил к ним 7 подборов и 5 результативных передач.

Суперлига. Финал

«Киев-Баскет» – «Химик» 73:79 (23:16, 21:18, 12:26, 17:19) серия – 0:3

«Киев-Баскет»: М. Горобченко (5), Крик (21 – 4 потери), Крутоус (14), Нванкво (9 + 11 подборов), Сандул (5 + 6 подборов) – старт; Латкович (10 + 5 подборов), Челован (2), Луценко, Петров (7 + 5 передач)

«Химик»: Эдвин (26 + 7 подборов + 5 передач), Рябчук (6 + 7 подборов), Марченко (3), Павлов (20 + 8 подборов), К. Джонс (11 + 7 подборов) – старт; Войналович, Антипов, Сидоров (13)

Таким образом, «Химик» стал новым чемпионом Украины по баскетболу. Для южненцев это третье чемпионство после триумфов в 2015 и 2016 годах. «Киев-Баскет» в своем дебютном сезоне в новейшей истории клуба завоевал серебро.

Напомним, в противостоянии за бронзу "Запорожье" ведет в серии с "Днепром" - 2:1.