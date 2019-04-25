НБА: Хьюстон прошел Юту, Голден Стэйт не смог закрыть серию с Клипперс (видео)

Состоялись два матча первого раунда плей-офф.

Состоялись два поединка первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. "Хьюстон" обыграл "Юту" - и эта победа для "Рокетс" стала четвертой в серии: команда Хардена вышла во второй раунд плей-офф. «Хьюстон» – «Юта» 100:93 (20-20, 26-22, 29-27, 25-24), счет серии: 4-1 «Хьюстон»: Харден (26 + 4 блокшотов - 5 потерь), Капела (16 + 10 подборов), Гордон (15), Пол (15 + 8 подборов), Такер (8 + 9 подборов + 4 блокшотов) - старт; Фарид (2), Хаус (7), Нене (8), Риверс(3), Грин (0) «Юта»: Рубио (17 + 11 передач), Краудер (15 + 10 подборов), Митчелл (12 - 5 потерь), Инглс (11 + 9 передач), Гобер (9 + 10 подборов) - старт; Фэйворс (7), Ньянг (4), О'Нил (18), Сефолоша (0) «Голден Стэйт» – «Клипперс» 121:129 (41-37, 22-34, 31-33, 27-25), счет серии: 3:2 «Голден Стэйт»: Дюрант (45), Карри (24), Томпсон (22), Грин (7 + 7 подборов), Богут (6) - старт;МакКинни (7), Луни (5 + 7 подборов), Ливингстон (2), Игудала (3 + 8 передач) «Клипперс»: Галлинари (26 + 7 подборов), Беверли (17 + 14 подборов), Грин (15 + 6 фолов), Шай (6), Шемет (6) - старт; Харрелл (24), Робинсон (0), Темпл (2), Уильямс (33 + 10 передач - 5 потерь)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter