Детройт Михайлюка выбыл из плей-офф НБА, Хьюстон не дожал Юту (видео)

В США прошли очередные матчи первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

В рамках первого раунда плей-офф НБА состоялись очередные матчи. "Милуоки Бакс" прошли "Детройт Пистонс" украинца Святослава Михайлюка, который в плей-офф не играл из-за травмы. "Юта Джаз" одержала первую победу в серии с "Хьюстон Рокетс".

НБА. Плей-офф. Первый раунд

"Детройт" - "Милуоки" - 104:127 (28-2634-30, 23-39, 19-32)

"Детройт": Джексон (26 + 7 передач), Гриффин (22 + 6 фолов), Драммонд (15 + 12 подборов), Эллингтон (5), Браун (2) - старт; Мэйкер (6), Смит (2), Гэллоуэй (10), Томас (5), Кеннард (11)

"Милуоки": Адетокумбо (41 + 9 подборов + 4 блокшотов), Миддлтон (18), Бледсоу (16), Браун (9 + 13 подборов), Лопес (7 + 5 блокшотов) - старт; Уилсон (7), Миротич (12), Ильясова (4 + 9 подборов), Фрэйзер (2), Хилл (7), Коннотон (4)

Счет в серии - 0:4

"Юта" - Хьюстон" - 107:91

"Хьюстон": Харден (30 - 8 потерь), Пол (23 + 8 подборов + 7 передач + 5 перехватов), Гордон (16), Такер (13), Капела (4 + 7 подборов) - старт; Риверс (5)

"Юта": Митчелл (31 + 7 подборов), Краудер (23), Рубио (18 + 11 передач), Гобер (4 + 9 подборов), Инглс (3) - старт; Фэйворс (12 + 11 подборов), Ньянг (3), О'Нил (11 + 11 подборов), Сефолоша (2)

Счет в серии - 1:3

Как сообщал УНИАН, ранее во второй раунд плей-офф НБА прошел "Бостон".