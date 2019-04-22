НБА: Бостон прошел во второй раунд плей-офф, Портленд обыграл Оклахому (видео)

За океаном состоялись очередные матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации

В НБА состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф. "Бостон" прошел "Индиану", а "Голден Стэйт", "Потрленд" и "Торонто" сделали еще один шаг на пути в следующий этап. НБА. Плей-офф. Первый раунд "Индиана" - "Бостон" - 106:110 (23:21, 26:26, 23:26, 34:37) "Индиана": Богданович (22 + 8 подборов), Коллисон (19), Тернер (13 + 7 подборов), Янг (9 + 9 подборов), Мэттьюз (3) - старт; Сабонис (14 + 8 подборов + 6 фолов), Джозеф (5), Эванс (21) "Бостон": Тейтум (18 + 8 подборов), Ирвинг (14 + 7 передач), Хорфорд (14 + 12 подборов), Браун (13), Бэйнс (2) - старт; Моррис (18 + 8 подборов), Хэйворд (20), Розир (11) Счет в серии - 0:4 "Клипперс" - "Голден Стэйт" - 105:113 (22:32, 32:30, 30:25, 21:26) "Клипперс": Шай (25), Галлинари (16 + 7 подборов), Беверли (12 + 10 подборов), Шемет (9), Грин (6) - старт; Харрелл (10), Чендлер (6), Робинсон (7), Темпл (2), Уильямс (12) "Голден Стэйт": Дюрант (33 + 7 подборов), Томпсон (32), Карри (12 + 10 подборов + 7 передач), Грин (10 + 9 подборов), Богут (8 + 10 подборов + 6 фолов) - старт; МакКинни (4), Луни (2 + 7 подборов), Ливингстон (2), Игудала (10) Счет в серии - 1:3 "Орландо" - "Торонто" - 85:107 (26:28, 16:30, 28:24, 15:25) "Орландо": Гордон (25 + 7 подборов), Фурнье (19), Вучевич (11), Огастин (8), Айзек (0) - старт; Мартин (5), Айвунду (2), Бирч (5), Картер-Уильямс (4), Фразьер (1), Росс (5) "Торонто": Леонард (34), Сиакам (16), Лоури (9 + 9 передач + 4 перехватов - 6 потерь), Грин (8), Газоль (2) - старт; Пауэлл (16), Ибака (13 + 8 подборов), ВанВлит (9) Счет в серии - 1:3 "Оклахома" - "Портленд" - 98:111 (24:26, 22:24, 22:29, 30:32) "Оклахома": Джордж (32 + 10 подборов), Уэстбрук (14 + 9 подборов + 7 передач), Грант (11 + 9 подборов), Адамс (6 + 7 подборов), Фергюсон (3) - старт; Ноэл (2), Моррис (3), Надер (2), Фелтон (8), Шредер (17) "Портленд": МакКоллум (27), Лиллард (24 + 8 передач), Амину (19 + 9 подборов), Харклесс (15 + 10 подборов), Кантер (8 + 10 подборов) - старт; Коллинс (10), Ленард (2), Лэйман (2), Худ (4) Счет в серии - 1:3 Как сообщал УНИАН, ранее в плей-офф НБА "Денвер" сравнял счет в серии с "Сан-Антонио".

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