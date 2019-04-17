НБА: Портленд обыграл Оклахому, Денвер сравнял счет в серии с Сан-Антонио

За океаном состоялось три матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

В НБА прошли очередные матчи первого раунда плей-офф. "Денвер" и "Торонто" сравняли счет в сериях, а "Портленд" во второй раз обыграл "Оклахому". НБА. Плей-офф. Первый раунд Читайте такжеНБА: Хьюстон разгромил Юту, Милуоки вышел вперед в серии с Детройтом (видео) "Денвер" - "Сан-Антонио" - 114:105 (21:26, 28:33, 26:23, 39:23) "Денвер": Мюррэй (24), Харрис (23), Йокич (21 + 13 подборов + 8 передач), Миллсэп (20 + 7 подборов), Бартон (3) - старт; Пламли (4), Крэйг (0), Моррис (11), Бизли (8) "Сан-Антонио": ДеРозан (31 + 7 подборов), Олдридж (24 + 8 подборов), Уайт (17), Форбс (5), Пелтль (5 + 8 подборов) - старт; Мотеюнас (2), Пондекстер (0), Бертанс (3), Гэй (5 + 9 подборов), Каннингем (0), Миллс (5), Уолкер (0), Белинелли (8) Счет в серии - 1:1 "Портленд" - "Оклахома" - 114:94 (26:31, 28:23, 37:21, 23:19) "Портленд": МакКоллум (33 + 8 подборов), Лиллард (29), Харклесс (14 + 9 подборов), Кантер (6), Амину (6) - старт; Лабиссьер (0), Коллинс (6), Ленард (5), Лэйман (2), Карри (9), Тернер (0), Худ (4), Симонс (0) "Оклахома": Джордж (27 + 8 подборов - 5 потерь), Адамс (16 + 9 подборов), Уэстбрук (14 + 9 подборов + 11 передач - 6 потерь), Фергюсон (7), Грант (5) - старт; Ноэл (8 + 7 подборов), Моррис (7), Надер (0), Фелтон (1), Шредер (7), Бертон (2) Счет в серии - 2:0 "Торонто" - Орландо" - 111:82 (26:18, 25:21, 39:27, 21:16) "Торонто": Леонард (37), Лоури (22 + 7 передач), Сиакам (19 + 10 подборов), Газоль (9 + 4 перехватов), Грин (0) - старт; Морленд (0), Миллер (0), Пауэлл (5), Ибака (13 + 8 подборов), ВанВлит (2), Лин (4), Микс (0) "Орландо": Гордон (20), Фурнье (10), Огастин (9), Вучевич (6), Айзек (5) - старт; Мартин (5), Айвунду (0), Бирч (4 + 7 подборов), Грант (0), Картер-Уильямс (8 + 9 подборов), Фразьер (0), Росс (15) Счет в серии - 1:1 Как сообщал УНИАН, ранее "Клипперс" с рекордом обыграли в плей-офф "Голден Стэйт".

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