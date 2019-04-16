Клипперс с рекордом обыграли Голден Стэйт в плей-офф НБА (видео)

В рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Клипперс и Филадельфия одержали победы.

За океаном состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф НБА. "Клипперс" обыграли "Голден Стэйт", уступая по ходу встречи с разницей в 31 очко. Этот камбэк стал рекордным в истории плей-офф НБА. В другом матче дня "Филадельфия" сравняла счет в серии с "Бруклином".

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НБА. Плей-офф. Первый раунд

"Филадельфия" - "Бруклин" - 145:123 (34:28, 31:36, 51:23, 29:36)

"Филадельфия": Эмбиид (23 + 10 подборов), Харрис (19), Симмонс (18 + 10 подборов + 12 передач), Редик (17), Батлер (7 + 7 передач) - старт; Болден (1), Скотт (15), Эннис (6), Симмонс (3), Монро (5), Марьянович (16 + 8 подборов), МакКоннелл (8), Коркмаз (7)

"Бруклин": Расселл (16), Аллен (9), Куруч (8), Кэрролл (6), Харрис (4) - старт; Дэвис (2), Холлис-Джефферсон (15), Напьер (13), Динуидди (19), Муса (4), Пинсон (9), Грэм (5), Леверт (13).

Счет в серии - 1:1

"Голден Стэйт" - "Клипперс" - 131:135 (33:25, 40:25, 35:44, 23:41)

"Голден Стэйт": Карри (29), Дюрэнт (21 + 6 фолов - 9 потерь), Томпсон (17), Грин (14 + 9 передач), Казинс (2) - старт; Белл (0), Жеребко (0), МакКинни (0), Луни (19), Богут (3 + 9 подборов), Кук (11), Ливингстон (6), Игудала (9)

"Клипперс": Галлинари (24), Шемет (12), Беверли (10 + 6 фолов), Шай (4 + 4 перехватов), Зубац (2) - старт; Грин (13 + 7 подборов + 6 фолов), Харрелл (25 + 10 подборов), Чендлер (2), Уильямс (36 + 11 передач - 5 потерь), Темпл (7)

Счет в серии - 1:1

Как сообщал УНИАН, ранее "Хьюстон" разгромил "Юту", а "Милуоки" вышел вперед в серии с "Детройтом".