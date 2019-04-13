Сборная Украины по гандболу одержала сложную победу над Фарерами в отборе на Евро-2020

Украинцы вышли на первое место в группе, но пока не решили главную задачу выхода в финальную часть.

Сборная Украины по гандболу одержала выездную победу над Фарерскими островами в отборочном матче чемпионата Европы-2020. Это дало возможность подопечным Сергея Бебешко выйти на первое место в своей группе, хотя еще два соперника Украины - Дания и Черногория - имеют матч в запасе (эта игра завершится сегодня позже).

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Выездной матч Украины с Фарерами держал в напряжении с первой и до последней минуты, а преимущество украинской сборной в итоге составило всего 1 балл. Украинцы, проигрывая 23:24, благодаря голам опытных Гурковского, Жукова, Остроушко и Онуфриенко вышли вперед 27:25, и несмотря на пропущенный мяч на последних секундах, удержали победный результат - 27:26.

В квалификации "сине-желтые" проведут еще две встречи - 12 июня дома с Данией и 16 июня в гостях с Черногорией. Именно они решат судьбу выхода в финальную часть Евро-2020. В решающий этап ЧЕ выйдут две лучшие команды группы.

Отбор на чемпионат Европы. Группа 8. 4-й тур

Фарерские острова – Украина 26:27 (14:15)

Отбор на Евро-2020. Группа 8

1. Украина - 6 очков (4 игры)

2. Дания - 4 очка (3 игры)

3. Черногория - 3 очка (3 игры)

4. Фарерские острова - 1 очко (4 игры)

Напомним, в 3-м туре украинская сборная разгромила Фареры в домашнем матче 30:19.