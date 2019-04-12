Женский хет-трик: сборная Украины по борьбе выиграла три золота на чемпионате Европы

Алла Черкасова, Оксана Ливач и Ирина Гусяк победили всех своих конкуренток.

Четвертый соревновательный день чемпионата Европы по борьбе, который продолжается в столице Румынии, принес украинской команде три золотые награды среди спортсменок-женщин.

Медаль наивысшего значения завоевала Оксана Ливач, которая выступает в весовой категории до 50 кг. Спортсменка на последних секундах финала вырвала победу у болгарки Миглены Селишки.

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Вслед за Оксаной убедительную победу в финальной схватке также над соперницей из Болгарии Эвелиной Николовой одержала Ирина Гусяк (до 55 кг), сообщает пресс-служба НОК.

Победный почин девушек поддержала действующая чемпионка мира Алла Черкасова, выступающая в весовой категории до 68 кг. Она поборола в финале Аделу Ганзличкову из Чехии.

Президент НОК Украины Сергей Бубка поздравил девушек, тренерский состав сборной и Ассоциации борьбы Украины во главе с ее президентом Олегом Кравченко с блестящими достижениями.

Как сообщал УНИАН, до этого на чемпионате мира "сине-желтая" сборная завоевала две бронзы - третьи места заняли Александр Хоцяновский и Василий Шуптар (вольная борьба).