Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" обеспечил себе участие в плей-офф НХЛ

Столичная команда обыграла Каролину со счетом 3:2.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" дважды уступал в счете, но забил дважды в третьем периоде и в пятый раз подряд обеспечил себе участие в плей-офф.

Третью победу подряд "Вашингтону" (46-24-8) принесла шайба Ника Дауда за 4:56 до финальной сирены, сообщает официальный сайт лиги.

Также у "Кэпиталз" отличились Якуб Врана и Бретт Коннолли. "Вашингтон" за четыре игры до конца регулярного сезона на три очка опережает "Айлендерс" в борьбе за первое место Столичного дивизиона.

"Каролина" (42-28-7) осталась с одним очком преимущества над "Коламбусом" и "Монреалем" в сражении за первую "уайлд-кард", при этом "Канадиенс" провели на игру больше. Шайбы у "Харрикейнз" забрасывали Нино Нидеррайтер и Уоррен Фогель. После матча "Каролина" обещала устроить последнее фирменное празднование вне зависимости от результата, но решила этого не делать.

"Очень болезненное, тяжелое поражение, - сказал тренер "Каролины" Род Бриндамор. - Ребята раздавлены, они знают, каковы ставки. Они отдали все силы. Но завтра мы перегруппируемся и вернемся в дело. Если будем играть так же и дальше, то все будет хорошо".

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин остался в одном голе от отметки в 50 шайб. "Каролина" не смогла реализовать большинство в девятой игре подряд (ни одного использованного шанса из 15).

НХЛ. Регулярный чемпионат.

28 марта.

Баффало – Детройт – 4:5 (0:1, 2:1, 2:2)

Шайбы: 0:1 – Бертуцци (Крунвалль, Манта), 0:2 – Гронек (Бертуцци, Манта), 1:2 – Окпосо (Монтур, Миттлстадт), 2:2 – Сканделла (Ларссон, Гиргенсонс), 2:3 – Ларкин (Манта, Боуи), 2:4 – Ларкин (Гронек), 3:4 – Айкел (Райнхарт, Олофссон), 4:4 – Миттлстадт (Поминвилл, Скиннер), 4:5 – Бертуцци (Хиросе, ДеКайзер).

Каролина – Вашингтон – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – Нидеррайтер (Ахо, Уильямс), 1:1 – Коннолли (Орпик), 2:1 – Фогеле (Песке, Фолк), 2:2 – Врана (Юос, Кузнецов), 2:3 – Дауд (Дженсен).

Коламбус – Монреаль – 6:2 (0:1, 3:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – Кулак (Доми, Шоу), 1:1 – Савар (Фолиньо, Дубински), 1:2 – Петри (Кулак, Дано), 2:2 – Бьоркстранн (Веннберг, Джонс), 3:2 – Панарин (Нутиваара, Дюшен), 4:2 – Нэш (), 5:2 – Бьоркстранн (Кукан), 6:2 – Дубински ().

Оттава – Флорида – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 – Дадонов (Йэндл, Барков), 1:1 – Уайт (Дюклер, Гиббонс), 1:2 – Брауэр (Хант, Шейэн), 1:3 – Юбердо (Дадонов, Барков), 2:3 – Ткачак (Шабо, Гиббонс), 2:4 – Хант (), 2:5 – Юбердо (Дадонов).

Виннипег – Айлендерс – 4:5 (2:1, 1:1, 1:3)

Шайбы: 1:0 – Лаури (Болье, Танев), 2:0 – Лаури (Танев, Труба), 2:1 – Барзэл (Эберле), 3:1 – Танев (Лаури, Болье), 3:2 – Ли (Бэйли, Пулок), 4:2 – Шайфли (Труба, Уилер), 4:3 – Эберле (Пелек, Пулок), 4:4 – Эберле (Ли, Барзэл), 4:5 – Сизикас (Пулок, Бовилье).

Эдмонтон – Даллас – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 2:0 – Макдэвид (Драйзайтль), 2:1 – Радулов (Хинтц, Сегин), 2:2 – Хейсканен (Хинтц, Дикинсон)

Ванкувер – Лос-Анджелес – 3:2 (0:1, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 12 Вагнер (Амадио, Макдермид), 1:1 – 34 Эдлер (Хорват, Петтерссон), 2:1 – 35 Босер (Шенн, Хьюз), 2:2 – 51 Кемпе (Льюис).

Сан-Хосе – Чикаго – 4:5 (1:3, 3:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – Дебринкат (Кэйн, Тэйвс), 0:2 – Мерфи (Анисимов, Саад), 0:3 – Тэйвс (Густафссон, Саад), 1:3 – Радил (Бернс, Гертл), 2:3 – Нюквист (Лабанк, Гертл), 2:4 – Дебринкат (Кагун, Строум), 3:4 – Гертл (Кутюр, Торнтон), 4:4 – Майер (Нюквист, Кутюр), 4:5 – Куниц (Густафссон, Кэйн)