Киев-Баскет обыграл Николаев, Запорожье разгромил Черкасские Мавпы в плей-офф Суперлиги

Стартовала четвертьфинальная стадия плей-офф турнира.

Во вторник стартовал четвертьфинальный этап плей-офф баскетбольной Суперлиги Украины.

«Запорожье» открыл серию разгромом «Черкасских Мавп» в родных стенах. Переломным моментом во встрече стала вторая четверть, по ходу которой хозяева смогли сделать 20-очковый отрыв. Ключевым фактором успеха подопечных Валерия Плеханова стала реализация трехочковых (15/25).

Стоит отметить, что лучшим игроком матча стал Малик Трент, набрав 35 очков, 8 подборов, 4 передачи и 3 перехвата. Его рейтинг эффективности составил 40 баллов.

Напомним, «Запорожье» в матче за первое место победил «Химик» и стал чемпионом регулярного чемпионата.

«Запорожье» – «Черкасские Мавпы» – 105:87 (25:27, 31:11, 27:27, 22:22).

Счет в серии 1-0.

«Запорожье»: Холтон (20 – 4 потери), Кондраков (10 + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата), К. Хилл (15 + 8 подборов + 3 перехвата), Мироненко, Прессли (9 + 2 блок-шота – 7 потерь) – старт; Шевченко (13), Буц, Титов, Трент (35 + 8 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Овдеенко (3)

«Черкасские Мавпы»: Бояркин (9 передач), Кольченко (15 – 4 потери), Отверченко (3), Липовцев (3 + 6 подборов), Скапинцев (2) – старт; Б. Янг (25 + 6 передач), Кокли (13), Ткаченко (12 + 2 блок-шота), Никс (5 + 5 подборов), Чумаков, Воевода (9)

«Киев-Баскет» в стартовом матче четвертьфинала плей-офф Суперлиги в домашних стенах обыграл «Николаев».

Команда Евгения Мурзина не испытала серьезных проблем в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги. Ключевым отрезком игры стали вторая и четвертая четверть, в каждой из которых киевляне смогли добыть весомую разницу.

«Киев-Баскет» – «Николаев» 82:70 (23:23, 19:13, 22:21, 18:13).

Счет в серии 1-0.

«Киев-Баскет»: Горобченко, Крик (21 + 5 подборов + 4 передачи), Крутоус (25), Челован (2 + 8 подборов), Нванкво (13 + 5 подборов + 4 передачи) – старт; Носков (13), Сандул (5 + 7 подборов + 2 блок-шота), Латкович (3 + 6 подборов + 5 передач + 4 потери), Петров (0 + 11 подборов + 5 передач + 2 блок-шота), Луценко.

«Николаев»: Зотов (13 + 5 подборов + 9 передач), Попов (6), Омоера (12), Давидюк (7 + 4 перехвата + 2 блок-шота), Адедиран (13 + 7 подборов) – старт; Хохоник (7), Приймак (5), Тонченко (5), Мусиенко (2), Аникиенко.