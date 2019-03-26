Мечта гонщика: появилась концепция болида Формулы-1 образца 2021 года (фото)

Изображения моделей авто были составлены с учетом ожиданий от нового регламента Формулы.

Издание Auto Motor und Sport опубликовало концепцию болида Формулы-1 образца 2021 года.

Изображения были составлены с учетом ожиданий команд от нового регламента. Согласно с новыми требованиями, переднее антикрыло должно стать выше и уже, а также состоять из трех, а не из пяти элементов. Заднее крыло также будет располагаться достаточно высоко.

В концепте отражен уход от полностью плоского днища, более высокий диффузор и практически полное отсутствие вспомогательных аэродинамических элементов. Ожидается, что машины станут тяжелее на 50 килограмм из-за многочисленных стандартных деталей, предусмотренных регламентом.