БК Запорожье обыграл Химик и стал чемпионом регулярного первенства Суперлиги Пари-Матч

Игра завершилась со рахункмо 93:82.

БК Запорожье в последнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч принимал Химик – в этом матче команды определяли победителя регулярного чемпионата.

Хозяева площадки выиграли со счетом 93:82, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды провели результативную первую половину, в течение большей части которой в счете лидировали хозяева. Команда Валерия Плеханова выиграла стартовую четверть благодаря более гибкому нападения. Оба коллектива с классным процентом атаковали из-за дуги, но результативные быстрые отрывы и атаки через краску позволили команде Валерия Плеханова выйти в лидеры.

Во второй четверти южненцы быстро отыграли 7 очков отставание и даже вышли вперед благодаря оружию, который до большого перерыва гостей не подводила. 9 из 17 точных трехочковых заставили запорожцев оказаться в роли догоняющих, но ненадолго. Очка после 11 потерь соперника, удачная играл игроков скамейки запасных и опять же лучшая игра на фаст-брейках позволили хозяевам вернуть себе лидерство и уйти на большой перерыв с преимуществом в те же самые 7 баллов.

В третьей четверти гостям удалось прибавить в защите: команда Виталия Степановського впервые в матче пропустила меньше 20 очков за четверть, при этом свои 22 набрала. Включился в нападении Эдвин, который помог Химику перед заключительной десятиминуткою сократить отставание до 1 очка.

С той же преимущества команды вошли и в заключительную 5-минутку, но Запорожье достроков потерял одного из своих лидеров – Малик Трент получил 5-й фол задолго до окончания основного времени игры. “Кадровая потеря в ответ” произошла за 3 минуты, когда, получив фол в нападении, відфолився лидер Химика Деон Эдвин, но это случилось уже при счете “+5” для хозяев, которые уже в следующем нападении увеличили преимущество до 7 очков.

Южненцы оказались в затруднительном положении, ведь на то чтобы отыграть это отставание у них оставалось лишь півторих минуты. Спасительный трехочковый попытался выполнить Илья Сидоров, но его попытка была невлучною, а уже на другой половине площадке Хилл очередным данком увеличил преимущество своей команды до 9 очков – догнать соперника гости не сумели.

Запорожье дожал соперника в четвертой четверти, пропустив лишь по 13 очков за последний игровой отрезок, и выиграл домашний матч со счетом 93:82. Это означает, что Запорожье стал чемпионом регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, а Химик остался на второй позиции в турнирной таблице. В первом раунде плей-офф запорожцы будут противостоять чемпионам Украины Черкасским Мавпам, а Химик будет стартовать в плей-офф серии против Политехника.

Суперлига Пари-Матч. Запорожье, ДС Юность

Запорожье – Химик 93:82 (28:21, 26:26, 16:22, 23:13)