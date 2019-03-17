Белый Барс за 27 секунд до конца матча вырвал победу у Донбасса и размочил счет в серии УХЛ

Против двух побед "Донбасса" "Барс" имеет одну викторию в серии за выход в финал.

В Белой Церкви состоялся третий матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между донецким «Донбассом» и белоцерковским «Белым Барсом». Хозяева за 27 секунд до конца матча вырвали победу и размочили счёт в серии, которая продолжается до четырех побед.

Очень вязкий и трудный поединок с обилием опасных выпадов и грубых моментов провели обе команды, сообщает официальный сайт УХЛ. И хоть в первом периоде "барсы" перебросали своих гостей из Донецка со счётом 12:8, но на табло по итогам первых 20 минут встречи так и остались нули.

Заброшенные шайбы болельщики увидели только на экваторе встречи, когда сначала Назар Ружников сумел воспользоваться ошибкой обороны дончан и открыть счёт в матче. А потом капитан «Донбасса» Виктор Захаров отправил ответную шайбу точно в ближний верхний угол ворот Кирилла Кучера и сравнял цифры на табло.

Третья двадцатиминутка прошла при обоюдоострой борьбе на всех участках площадки, однако выйти вперёд ни одной из команд не позволяла отличная игра Кирилла Кучера и Богдана Дьяченко. Судьба матча решилась за 27 секунд до конца основного времени, когда Юрий Качан смог прошить голкипера дончан и забросить победную шайбу. 2:1.

Таким образом эта победа позволила «Белому Барсу» размочить счёт в полуфинальной серии - теперь против двух побед "Донбасса" "Барс" имеет одну победу. Четвёртый матч в серии команды сыграют уже 19 марта в 18:45.

«Белый Барс» – «Донбасс» 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Счёт в серии: 1:2

Шайбы: 1:0 Ружников, 31:57; 1:1 Захаров (Гончаров), 34:02; 2:1 Качан (Ружников, Дурдыев), 59:33.

Белый Барс: Кучер (Качула); Логач - Ядловский (А), Васильев - Таран (К), Гребеник - Грицюк; Куцевич (А) - Качан - Лесников, Панченко - Ружников - Арабов, Дурдыев - Печерских - Гриценко, Панов - Бородай - Ромахин.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Фроленко, Игнатенко - Гончаров, Александров - Григорьев, Воронин - Мартынюк; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Манукян - Захаров (К) - Костиков, Пуголовкин - Карпенко - Никифоров, Мостовой, Денискин.

Напомним, что ранее «Кременчуг» минимально обыграл «Днепр» и повел в счете в серии.