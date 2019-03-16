Детройт без украинца Михайлюка в составе обыграл Лос-Анджелес Лейкерс в НБА

Матч завершился со счетом 111:97.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в одном из которых Детройт Пистонз без украинца Святослава Михайлюка в составе обыграли Лос-Анджелес Лэйкерс.

Матч завершился со счетом 111:97, сообщает официальный сайт лиги.

Игроки Пистонз выиграли три четверти из четырех, позволив сопернику только в заключительной четвертой 12-минутке взять верх с минимальным перевесом в 1 очко. Самым результативным игроком матча стал Лэнгстон Гэллоуэй, на счету которого 23 очка.

НБА. Регулярный чемпионат.

15 марта.

Вашингтон – Шарлотт 110:116 (26:40, 27:26, 25:29, 32:21)

Филадельфия – Сакраменто 123:114 (33:29, 29:29, 37:31, 24:25)

Детройт – Лейкерс 111:97 (27:22, 19:18, 31:22, 34:35)

Новый Орлеан – Портленд 110:122 (37:30, 20:26, 25:31, 28:35)

Хьюстон – Финикс 108:102 (26:31, 29:26, 28:28, 25:17)

Майами – Милуоки 98:113 (37:19, 25:23, 18:37, 18:34)

Сан-Антонио – Нью-Йорк 109:83 (31:20, 25:21, 26:28, 27:14)

Клипперс – Чикаго 128:121 (29:34, 28:29, 45:21, 26:37)