Украинка Левченко взяла серебро на ЧЕ по легкой атлетике, Ляхова и Бех заняли третьи места

Всего у сборной Украины пять медалей по итогам турнира в Глазго.

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещениях, который проходит в Глазго. Ей покорилась планка на отметке 1,99 м.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Кроме Левченко, в финале выступали еще две украинки: Катерина Табашник стала четвертой (1,97 м), а Ирина Геращенко — пятой (1,94 м).

Победительницей в этом виде стала представительница России Мария Ласицкене, которая показала результат 2,01 м. Бронза у спортсменки из Литвы Айрине Пальшите (1,97 м).

Также бронзовую медаль сегодня добыла Марина Бех-Романчук в прыжках в длину. Ольга Ляхова заняла третье место в беге на дистанции 800 метров.

До этого у сборной Украины в рамках ЧЕ было две медали: серебро в прыжках высоту завоевал Андрей Проценко, а бронзу в тройном прыжке выиграла Ольга Саладуха.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении проводится 1-3 марта в Глазго.