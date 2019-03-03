Украинка Саладуха завоевала бронзу в тройном прыжке на чемпионате Европы

Это вторая медаль сборной Украины в Глазго.

Украинка Ольга Саладуха завоевала бронзу на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в эти дни в Глазго. Украинка заняла третье место в тройном прыжке, сообщает официальный сайт соревнований.

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Результат Саладухи стал ее лучшим в сезоне - 14,47 м.

На первом месте соревнований оказалась Ана Пелетейро (26 м), а серебро досталось Параскеве Папахристу из Греции (14,5 м).

Отметим, что медаль Саладухи стала второй для Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Первую вчера принес Андрей Проценко, завоевав серебро в прыжках в высоту.