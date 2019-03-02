Украинец Проценко выиграл серебро чемпионата Европы по легкой атлетике

В прыжках в высоту наш спортсмен преодолел планку в 2,26 метра.

В Глазго (Великобритания) завершился второй день чемпионата Европы по легкой атлетике, где украинец Андрей Проценко завоевал первую медаль для сборной Украины на турнире.

Наш спортсмен показал результат 2 метра 26 сантиметров, сообщает официальный сайт соревнований.

Этого результата хватило для того, чтобы разделить второе место с греком Констадиносом Баниотисом.

Золото континентального первенства выиграл итальянец Джанмарко Тамбери, который взял высоту в 2,32 м.

Это первая медаль для Украины на чемпионате Европы, который проходит в Глазго с 1 по 3 марта.