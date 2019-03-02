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Украинец Проценко выиграл серебро чемпионата Европы по легкой атлетике

21:52, 02 марта 2019
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Проценко (слева) завоевал первую медаль для сборной Украины на чемпионате Европы / Reuters

В Глазго (Великобритания) завершился второй день чемпионата Европы по легкой атлетике, где украинец Андрей Проценко завоевал первую медаль для сборной Украины на турнире. 

Наш спортсмен показал результат 2 метра 26 сантиметров, сообщает официальный сайт соревнований

Этого результата хватило для того, чтобы разделить  второе место с греком Констадиносом Баниотисом.

Золото континентального первенства выиграл итальянец Джанмарко Тамбери, который взял высоту в 2,32 м.

Это первая медаль для Украины на чемпионате Европы, который проходит в Глазго с 1 по 3 марта.

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Теги: #сборная Украины#легкая атлетика#чемпионат Европы