Украинец Проценко выиграл серебро чемпионата Европы по легкой атлетике
21:52, 02 марта 2019Другое
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В прыжках в высоту наш спортсмен преодолел планку в 2,26 метра.
Проценко (слева) завоевал первую медаль для сборной Украины на чемпионате Европы / Reuters
В Глазго (Великобритания) завершился второй день чемпионата Европы по легкой атлетике, где украинец Андрей Проценко завоевал первую медаль для сборной Украины на турнире.
Наш спортсмен показал результат 2 метра 26 сантиметров, сообщает официальный сайт соревнований.
Этого результата хватило для того, чтобы разделить второе место с греком Констадиносом Баниотисом.
Золото континентального первенства выиграл итальянец Джанмарко Тамбери, который взял высоту в 2,32 м.
Это первая медаль для Украины на чемпионате Европы, который проходит в Глазго с 1 по 3 марта.
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