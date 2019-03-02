Дабл-дабл украинца Лэня не помог Атланте обыграть Чикаго в сверхрезультативном матче НБА

Игра закончилась со счетом 161:168 в пользу Буллс.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран сверхрезультативный матч, в котором Атланта Хоукс с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграл Чикаго Буллз.

Команды провели четыре овертайма, а игра завершилась со счетом 161:168, сообщает официальный сайт лиги.

Украинец провел на площадке почти 36 минут игрового времени, за это время отметившись 24 очками, 10 подборами и 1 передачей. Таким образом, у Лэня второй показатель результативности в команде после Трэя Янга, набравшего 49 очков.

Команда Лэня сохраняет 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче Хокс снова встретятся с Чикаго завтра, 3 марта.

НБА. Регулярный чемпионат.

1 марта

Торонто - Портленд - 119:117 (31:24, 30:30, 32:30, 26:33)

Торонто: Леонард - 38, Лоури - 19, Марк Газоль - 19, Сиакам - 16, Грин - 11, Лин - 8, Пауэлл - 4, Ануноби - 2, Ибака - 2.

Портленд: Макколлум - 35, Лиллард - 24, Лейман - 13, Харклесс - 11, Амину - 10, Нуркич - 10, Карри - 9, Худ - 3, Леонард - 2.

Атланта - Чикаго - 161:168 4ОТ (33:26, 27:31, 24:38, 40:29, 16:16, 7:7, 8:8, 6:13)

Атланта: Янг - 49, Лень - 24, Принс - 17, Хаертер - 15, Дедмон - 14, Картер - 13, Бембри - 13, Спеллмен - 9, Бэйзмор - 4, Адамс - 3.

Чикаго: Лавин - 47, Портер - 31, Маркканен - 31, Данн - 14, Харрисон - 13, Лопес - 11, Арчидиаконоу - 10, Селден - 5, Луваву-Кабарро - 4, Фелисио - 2.

Финикс - Нью-Орлеан - 116:130 (32:27, 25:29, 27:38, 32:36)

Финикс: Букер - 26, Убре - 19, Эйтон - 16, Дэниелс - 15, Холмс - 10, Бендер - 8, Бриджес - 7, Мелтон - 6, Джексон - 6, Джонсон - 3.

Нью-Орлеан: Рэндл - 22, Холидей - 21, Мур - 20, Дэвис - 17, Диалло - 15, Джексон - 9, Пэйтон - 8, Миллер - 8, Уильямс - 6, Окафор - 4.

Сакраменто - ЛА Клипперс - 109:116 (23:26, 33:26, 26:35, 27:29)

Сакраменто: Хилд - 23, Коли-Стайн - 16, Джайлс - 15, Барнс - 15, Фокс - 12, Богданович - 9, Брюэр - 8, Бьелица - 5, Бёркс - 4, Феррелл - 2.

ЛА Клипперс: Шамет - 20, Галлинари - 19, Л. Уильямс - 17, Гилджис-Александер - 15, Харрелл - 15, Беверли - 12, Зубац - 10, Грин - 8.

Бостон - Вашингтон - 107:96 (30:20, 19:25, 33:36, 25:15)

Бостон: Хорфорд - 18, Моррис - 17, Смарт - 16, Браун - 13, Ирвинг - 13, Тайс - 11, Тейтум - 10, Розир - 6, Хэйворд - 3.

Вашингтон: Бил - 29, Саторански - 15, Грин - 15, Паркер - 12, Портис - 7, Браун - 7, Ариза - 6, Джонсон - 3, Брайант - 2.

Бруклин - Шарлотт - 112:123 (32:31, 18:37, 36:30, 26:25)

Бруклин: Расселл - 22, Кэрролл - 20, Динуидди - 15, ЛеВерт - 14, Аллен - 10, Харрис - 9, Куруч - 6, Холлис-Джефферсон - 6, Грэм - 5, Крэбб - 5.

Шарлотт: Уокер - 25, Лэмб - 22, Батюм - 17, Камински - 15, Паркер - 12, Зеллер - 12, Уильямс - 11, Бриджес - 7, Бийомбо - 2.

Лейкерс - Милуоки - 120:131 (26:27, 39:32, 29:34, 26:38)

Лейкерс: Джеймс - 31, Ингрэм - 31, Рондо - 20, Кузма - 12, Колдуэлл-Поуп - 7, Макги- 6, Буллок - 5, Харт - 5, Мускала - 3.

Милуоки: Бледсо - 31, Брогдон - 21, Миддлтон - 18, Адетокунбо - 16, Ильясова - 12, Миротич - 11, Лопес - 11, Конатон - 9, Снелл - 2.