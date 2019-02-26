Стали известны все участники чемпионата мира по баскетболу-2019

В Китае сыграют 32 национальные команды.

Определились все участники чемпионата мира по баскетболу, который пройдет в 2019 году с 31 августа по 15 сентября в Китае.

В турнире примут участие 32 команды, которые будут поделены на 8 групп по четыре участника, сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбольный ассоциаций FIBA.basketball.

Жеребьевка группового раунда состоится 16 марта в Shenzhen Cultural Center в Китае.

Африка: Тунис, Ангола, Нигерия, Сенегал, Кот-д’Ивуар

Америка: США, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада, Венесуэла, Бразилия, Доминиканская республика

Азия и Океания: Новая Зеландия, Южная Корея, Иордания, Китай, Австралия, Япония, Иран, Филиппины

Европа: Испания, Турция, Черногория, Литва, Италия, Польша, Франция, Россия, Чехия, Греция, Германия, Сербия.

Как сообщал УНИАН, сборной Украины не удалось отобраться на мировое первенство в 2019 году. В заключительных матчах квалификации украинцы сначала проиграли дома Черногории (74:76), а после не справились на выезде со Словенией (84:85 ОТ).