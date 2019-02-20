У олимпийской чемпионки Сочи-2014 по биатлону Пидгрушной вовремя выявлен миокардит

Благодаря срочной помощи НОК спортсменку своевременно диагностировали и назначили соответствующее лечение.

Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная из-за состояния здоровья не смогла принять участие в гонках этапа Кубка мира в канадском Кэнморе.

После консультаций с тренерским штабом было принято решение вернуться в Украину и пройти углубленное медицинское обследование.

Елена обратилась за помощью посодействовать в организации обследования к президенту НОК Сергею Бубке, с которым часто советуется и общается.

НОК оперативно организовал обследование Елены высококвалифицированными специалистами медицинского центра «Кардио плюс», который является одной из лучших клиник мира и возглавляет его выдающийся медик Илья Емец. Между НОК и центром подписан меморандум о сотрудничестве, в настоящее время реализуется программа углубленного медицинского обследования около 130 ведущих спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм в Токио-2020.

По итогам обследования определена система восстановления.

- В первую очередь, хочу поблагодарить президента НОК Украины Сергею Назаровичу Бубке и Центра Кардиологии и Кардиохирургии - Клиника для взрослых Ильи Николаевича Емца. В определенной степени можно сказать - они спасли мне жизнь. Я понимала, что времени у меня в обрез, нужно было что-то оперативно делать, и нужны действительно хорошие специалисты. Потому что когда обычный врач посмотрит на мою кардиограмму, он ничего не заметит. Так как не каждый врач встречает "спортивное" сердце, - отметила спортсменка в интервью biathlon.com.ua.

Я обратилась за помощью к Сергею Назаровичу, потому что он много кого знает в этой сфере, и именно он посоветовал эту клинику. Потом я еще согласовала вопросы лечения с Владимиром Михайловичем Брынзаком. Специалисты клиники самостоятельно все организовали в очень сжатые сроки. Единственное - мне нужно было подождать сутки, чтобы организм адаптировался и "успокоился" после длительного перелета. И уже 14 февраля утром сделали комплексное обследование, максимально быстро и качественно. За два дня сделали очень много. Если бы я самостоятельно ходила в любую клинику, это продолжалось бы неделями, и не понятно, чем бы закончилось.

На УЗИ врач увидел определенные проблемы, и чтобы исключить возможность миокардита, решили пройти МРТ. Но получилось так, что не исключили, а лишь подтвердили наличие миокардита. На сегодняшний день еще продолжается процесс дообследования, консультаций, потому что нужно еще назначить окончательные методы лечения. До последнего все в команде надеялись, что мне удастся вернуться - если не на чемпионат Европы, то по крайней мере на сбор перед чемпионатом мира. И вчера результаты обследования стали большим негативным сюрпризом для всей команды.

- Учитывая то, что все было сделано вовремя, моей жизни и здоровью ничего не угрожает. Если бы я продолжила сезон, последствия могли быть катастрофическими, вплоть до инвалидности или даже летального исхода, - добавляет спортсменка.

- Сейчас врачи говорят: что после полного курса лечения нужен отдых на пару месяцев, а дальше - бегай сколько хочешь. Но сейчас спешить с решением о продолжении карьеры нет смысла, - подытожила прославленная украинская биатлонистка, олимпийский чемпион Сочф-2014 в эстафете.