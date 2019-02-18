Украинские каратисты завоевали два серебра на этапе Премьер-лиги в Дубае

Екатерина Кривая и Анжелика Терлюга дошли до финала, но проиграли свои решающие поединки.

15-17 февраля в Дубае прошел второй этап Премьер-лиги по карате. В активе сборной Украины две серебряные медали, которые завоевали Екатерина Кривая и Анжелика Терлюга.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской федерации каратэ.

Соревнования, в которых приняли участие 737 спортсменов из 86 стран, проходили на арене Al Wasl Club Venue.

Львовянка Екатерина Кривая (ее личный тренер - Игорь Богдан) поочередно одолела соперниц из Италии (2:2), Франции (2:0), Китая (6:0). В полуфинале украинка победила филиппинку Джунну Тсуки (1:0) и вышла в финал на очередную встречу со своей давней соперницей Серап Озчелик из Турции, лидером текущего мирового рейтинга. Турчанка оказалась сильнее — 7:1.

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Одесситка Анжелика Терлюга (ее тренер Денис Морозов) победила соперниц из Канады (6:0), Японии (3:0), Ирана (3:0). В полуфинале лидер мирового рейтинга одолела хантэем египтянку Сальму Ельшафи (0:0), а в финале украинка встретилась со вторым номером мирового рейтинга Вен Цзю-Юн из Китайского Тайпея. В напряженной борьбе победила китаянка - 4:3.

Лидер мужской сборной Украины Станислав Горуна, к сожалению, в третьем бою проиграл своему давнему и неудобному сопернику, американцу Томасу Скотту – 0:2. Таким образом, американец несколько реваншировался за разгромное поражение от капитана сборной Украины в Париже – 0:8.

Добавим, что в этом году успехи на международных турнирах имеют особое вес, ведь они дают баллы для квалификационного рейтинга на Олимпийские игры 2020 года в Токио.