Ferrari показала машину Формулы-1 сезона-2019 в обновленных цветах

Скудерия представила машину, с которой постарается выиграть чемпионат мира в сезоне-2019.

Презентация нового автомобиля Ferrari в чемпионате мира по автогонкам серии Формулы-1 прошла на базе Скудерии в Маранелло.

Машина получила индекс SF90 и обновленную красно-черную ливрею, сообщает Motorsport.

Логотипы Mission Winnow от спонсора команды Phillip Morris были размещены на заднем антикрыле, кожухе мотора и носовом обтекателе. По сравнению с прошлым годом они сменили цвет с белого на черный.

Пилотами команды в новом сезоне будут Себастьян Феттель и Шарль Леклер.