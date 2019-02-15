Ferrari показала машину Формулы-1 сезона-2019 в обновленных цветах
15:42, 15 февраля 2019Другое
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Скудерия представила машину, с которой постарается выиграть чемпионат мира в сезоне-2019.
Ferrari представила новую машину на сезон-2019 / twitter.com/ScuderiaFerrari
Презентация нового автомобиля Ferrari в чемпионате мира по автогонкам серии Формулы-1 прошла на базе Скудерии в Маранелло.
Машина получила индекс SF90 и обновленную красно-черную ливрею, сообщает Motorsport.
Логотипы Mission Winnow от спонсора команды Phillip Morris были размещены на заднем антикрыле, кожухе мотора и носовом обтекателе. По сравнению с прошлым годом они сменили цвет с белого на черный.
Пилотами команды в новом сезоне будут Себастьян Феттель и Шарль Леклер.
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