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Ferrari показала машину Формулы-1 сезона-2019 в обновленных цветах

15:42, 15 февраля 2019
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Ferrari представила новую машину на сезон-2019 / twitter.com/ScuderiaFerrari

Машина получила индекс SF90 и обновленную красно-черную ливрею, сообщает Motorsport.

Логотипы Mission Winnow от спонсора команды Phillip Morris были размещены на заднем антикрыле, кожухе мотора и носовом обтекателе. По сравнению с прошлым годом они сменили цвет с белого на черный.

Пилотами команды в новом сезоне будут Себастьян Феттель и Шарль Леклер. 

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Теги: #Ferrari#Формула-1#чемпионат мира