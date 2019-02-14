McLaren и Mercedes представили новые болиды к сезону-2019 Формулы-1

На презентации в Уокинге McLaren представил не только новую машину, но и обновленные цвета комбинезонов своих пилотов.

В Уокинге (Англия) состоялась презентация нового болида McLaren сезона -2019 в Формуле-1.

Несмотря на то, что основные цвета машины сохранились – как и в 2018 году они оранжево-синие, – форма пилотов полностью изменилась, сообщает Motorsport.

В прошлом сезоне она была преимущественно белая, тогда как в сезоне-2019 ее цвета отражают цветовую гамму машины.

В 2019 году у McLaren сменился состав пилотов. На место Фернандо Алонсо и Стоффеля Вандорна пришли Ландо Норрис и Карлос Сайнс.

В свою очередь, чемпионская команда Формулы 1 - Mercedes - представила машину W10, с которой будет отстаивать титулы в 2019 году.

Ранее команда показала несколько тизеров, которые намекали на изменения в ее ливрее – предполагалось, что Mercedes до старта сезона будет использовать камуфляж на машине. Однако, как видно по представленным изображениям, ливрея осталась преимущественно серебряного цвета.

В день презентации Mercedes проводит на трассе в Сильверстоуне закрытую обкатку новой машины. В первой половине дня за рулем W10 проедет Валттери Боттас, во второй половине дня – Льюис Хэмилтон.

Обкатка проводится в рамках съемочного дня, во время которого команда может проехать не более 100 километров на демонстрационных шинах Pirelli, чтобы проверить работу систем автомобиля.