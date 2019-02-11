Украинский экипаж Eurolamp World Rally Team не смог финишировать на Rally Sarma

Еще до старта гонки украинско-эстонский дуэт считался одним из фаворитов гонки.

Украинская команда Eurolamp World Rally Team приняла участие во втором этапе чемпионатов Латвии и Эстонии по ралли – Rally Sarma.

В 44-й раз гонка собрала на старте 71 экипаж. Гонка проходила в один день и была разделена на 8 спецучастков, сообщает официальный сайт команды.

Еще до старта гонки украинско-эстонский дуэт считался одним из фаворитов гонки.

Зелено-красный Mini JCW WRC после финиша первого спецучастка находился на второй строчке генеральной классификации. Остановил борьбу за секунды вылет с трассы. Пятнадцатиминутная потеря времени откинула экипаж далеко за пределы первой десятки абсолютного зачета.

«Мы засели в сугроб как раз перед финишным поворотом, там не было зрителей и мы откапывались очень долго. Пришлось поддомкрачивать машину, искать бревна, подкладывать их и конечно, шансов на победу уже не было. Дальше ехали уже в свое удовольствие» — резюмировал после финиша Валерий Горбань.

В середине дистанции экипаж отметился победой на спецучастке. Это стало маленьким утешением для действующих чемпионов Латвии и Эстонии.

Эстонский и Латвийский чемпионаты берут передышку до мая. Именно тогда их пути разойдутся. Нарушит «раллийную тишину» гонка в окрестностях Таллинна.