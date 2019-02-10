Украинский дзюдоист Зантарая завоевал бронзу на турнире в Париже

В борьбе за третье место украинец одолел россиянина Абдулжалилова.

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Париже (Франция).

Наш спортсмен выиграл медаль в турнире весовой категории до 66 кг., сообщает iSport.

В 1/16 финала весовой категории до 66 кг украинец победил представителя России Арама Григоряна, после этого выиграл схватку у катарского дзюдоиста Аюба Эль-Идриси, в четвертьфинале оказался сильнее Мохамеда Абдельмавгуда из Египта, а в полуфинальном поединке уступил молдавскому дзюдоисту Денису Виеру.

В борьбе за третье место украинец победил россиянина Абдулу Абдулжалилова. За 29 секунд до завершения схватки украинец за свой прием получил оценку ваза-ари.

Золото завоевал Денис Виеру, серебро – грузин Важа Маргвелашвили.