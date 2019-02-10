Украинский дзюдоист Зантарая завоевал бронзу на турнире в Париже
12:20, 10 февраля 2019Другое
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В борьбе за третье место украинец одолел россиянина Абдулжалилова.
Георгий Зантарая выиграл медаль престижного турнира в Париже / ijf.org
Украинский дзюдоист Георгий Зантарая завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Париже (Франция).
Наш спортсмен выиграл медаль в турнире весовой категории до 66 кг., сообщает iSport.
В 1/16 финала весовой категории до 66 кг украинец победил представителя России Арама Григоряна, после этого выиграл схватку у катарского дзюдоиста Аюба Эль-Идриси, в четвертьфинале оказался сильнее Мохамеда Абдельмавгуда из Египта, а в полуфинальном поединке уступил молдавскому дзюдоисту Денису Виеру.
В борьбе за третье место украинец победил россиянина Абдулу Абдулжалилова. За 29 секунд до завершения схватки украинец за свой прием получил оценку ваза-ари.
Золото завоевал Денис Виеру, серебро – грузин Важа Маргвелашвили.
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