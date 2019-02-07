Женская сборная Украины по теннису выиграла у Болгарии в матче Кубка Федерации

Игра завершилась с общим счетом 2-1 в пользу нашей команды.

В Зелена Гура (Польша) завершился матч Первой группы Евро-Африканской зоны, в котором сборная Украины противостояла команде Болгарии.

Игра завершилась с общим счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

После того как команды обменялись победами в одиночных поединках судьба матча была решена в парной встрече.

Надежда Киченок и Марта Костюк буквально разгромили в первой партии Изабеллу Шинкову и Викторию Томову - 6:0. Но, во второй партии соперницы сумели перехвати преимущество и довели игру до 5:2 в свою пользу. Тем не менее, в концовке игры украинки действовали более слаженно и сумели вырвать победу - 7:6 (7:0).

Таким образом, матч завершился с общим счетом 2:1 в пользу команды Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне наши девушки в первом матче турнира проигра сборной Швеции со счетом 1:2.