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Женская сборная Украины по теннису выиграла у Болгарии в матче Кубка Федерации

15:41, 07 февраля 2019
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Женская сборная Украины обыграла команду Болгарии в решающей парной встрече / btu.org.ua

Игра завершилась с общим счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

После того как команды обменялись победами в одиночных поединках судьба матча была решена в парной встрече. 

Надежда Киченок и Марта Костюк буквально разгромили в первой партии Изабеллу Шинкову и Викторию Томову - 6:0. Но, во второй партии соперницы сумели перехвати преимущество и довели игру до 5:2 в свою пользу. Тем не менее, в концовке игры украинки действовали более слаженно и сумели вырвать победу - 7:6 (7:0). 

Таким образом, матч завершился с общим счетом 2:1 в пользу команды Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне наши девушки в первом матче турнира проигра сборной Швеции со счетом 1:2.

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Теги: #теннис#сборная Украины#Кубок Федерации