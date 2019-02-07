Козлова проиграла во втором поединке матча Кубка Федерации болгарке Томовой

Общий счет матча стал 1:1.

В Зелена Гура (Польша) завершился второй поединок матча Кубка Федерации по теннису Украина - Болгария в котором Екатерина Козлова проиграла Виктории Томовой.

Матч продолжался всего 1 час 10 минут и завершился поражением украинки со счетом 3:6, 2:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка не сделала ни одного эйса в этой игре, допустила две двойные ошибки и выиграла 45 розыгрышей мячей при 65 - у соперницы.

Таким образом, общий счет матча Украина - Болгария стал 1:1.

Теперь победитель определится в парном противостоянии Надежды Киченок и Марты Костюк против Изабеллы Шимковой и Виктории Томовой. Решающая игра начнется в ближайшие минуты.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины уступила команде Швеции с общим счетом 1:2.

Турнир 1 группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации проходит с 6 по 9 февраля.