Вашингтон обыграл Калгари в овертайме и прервал серию из семи поражений подряд

Кэпиталз выиграли у "Флеймз со счетом 4:3.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге Вашингтон Кэпиталз обыграл Калгари Флеймз и прервал серию из 7 поражений подрряд в регулярном чемпионате.

Матч закончился со счетом 4:3, сообщает официальный сайт лиги.

Евгений Кузнецов забил решающий гол за 57 секунд до конца третьего периода при счете 3:3 и помог "Вашингтону" (28-17-6) прервать серию из семи поражений. Форвард, на счету которого также одна передача, вошел в зону и точным броском в верхний угол пробил вратаря "Калгари" Майка Смита.

"Мне кажется, что в любой другой игре я бы сделал пас (на Оши), но я в нем не был уверен, потому что шайба не полностью лежала на крюке, - сказал Кузнецов, забивший 10-й гол в сезоне. - Ну и я просто был в плохой позиции, чтобы пасовать. Поэтому решил бросать".

Также в составе "Кэпиталз", которые играли без Александра Овечкина, забивали Ник Дауд, Дмитрий Яшкин и Том Уилсон.

"Калгари" (33-14-5) проиграл впервые за четыре матча и впервые за 10 игр уступил в основное время. Главным украшением игры стала шайба Микаэля Бэклунда, который оставил не у дел половину команды соперника и красиво переиграл Брэйдена Холтби.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

1 февраля.

Вашингтон – Калгари – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Дауд (Кемпни, Карлсон), 1:1 – 17 Баклунд (), 2:1 – 19 Яшкин (Орпик, Эллер), 3:1 – 20 Уилсон (Кузнецов, Врана), 3:2 – 22 Хэтэуэй (Броди, Райан), 3:3 – 52 Линдхольм (Годро, Броди), 4:3 – 59 Кузнецов ( Бэкстрем, Оши).

Питтсбург – Оттава – 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 3 Блюгерс (Каллен), 2:0 – 17 Генцел (Летанг, Кросби), 3:0 – 31 Раст (Бьюгстэд, Кессел), 3:1 – 35 Райан (Тирни, Дзингел), 4:1 – 48 Раст (Джонсон, Кессел), 4:2 – 53 Бедкер (Стоун), 4:3 – 55 Дюшен (Нильссон, Лажойе), 5:3 – 57 Генцел (Думулин, Кросби).

Айлендерс – Тампа-Бэй – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Хедман

Флорида – Нэшвилл – 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Шайбы: 1:0 – 35 Юбердо (Дадонов, Йэндл), 1:1 – 45 Йоси (Джохансен, Форсберг), 1:2 – 47 Арвидссон (Форсберг), 1:3 – 54 Фиала (), 1:4 – 58 Арвидссон (Форсберг, Йоси).

Баффало – Чикаго – 3:7 (0:1, 1:3, 2:3)

Шайбы: 0:1 – 18 Каджула (Форслинг), 0:2 – 20 Кэйн (Каджула, Густафссон), 0:3 – 25 Кит (Кэйн, Дебринкат), 1:3 – 38 Айкел (Ристолайнен, Скиннер), 1:4 – 39 Саад (Крюгер, Кемпф), 2:4 – 43 Поминвилл (Богосян, Скиннер), 3:4 – 47 Окпосо (Миттлстадт, Шири), 3:5 – 51 Мерфи (Тэйвс, Кэйн), 3:6 – 57 Кэйн (Сибрук, Каджула), 3:7 – 59 Саад ().

Каролина – Вегас – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Теодор (Штястны, Шмидт), 1:1 – 11 Нидеррайтер (Фолк, Уильямс), 2:1 – 20 Песке (), 2:2 – 37 Теодор (Ривс), 3:2 – 38 Мартинук (Макгинн), 4:2 – 43 Ахо (Слэвин, Уильямс), 5:2 – 59 Фолк ().

Детройт – Торонто – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 28 Нюквист (Атанасиу), 1:1 – 38 Мэттьюс (Марло), 2:1 – 53 Ларкин (Атанасиу, Ванек), 2:2 – 57 Марло (Райлли, Мэттьюс), 3:2 – 62 ДеКайзер ()

Даллас – Миннесота – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 23 Кольяно (Полак, Хейсканен), 1:1 – 28 Хант (Э.Стаал, Гранлунд), 2:1 – 52 Сегин (Линделль, Янмарк-Нюлен) ,3:1 – 59 Сегин (Кольяно).