WWFC расширяет географию: турниры по ММА пройдут в столицах Украины, Беларуси и Молдовы

«Road to WWFC» – серия турниров, которые Лига организовывает для поиска талантливых молодых бойцов.

В 2019 году международная лига WWFC проведет 6 номерных турниров по смешанным боевым искусствам MMA. Основные ивенты Лиги пройдут в Киеве, Кишиневе и Харькове, в Минске впервые состоится турнир серии «Road to WWFC».

«Road to WWFC» – серия турниров, которые Лига организовывает для поиска талантливых молодых бойцов.

В 2019 году соревнования запланированы провести в Минске, Днепрорудном, Житомире, Черновцах, Виннице и других городах.

Турниры лиги WWFC в 2019 году:

9 февраля – Road to WWFC 18 в Минске;

2 марта – WWFC 14 в Киеве;

23 марта – Road to WWFC 19 в Днепрорудном;

апрель – WWFC 15 в Кишиневе;

18 мая – WWFC 16 в Харькове;

28 сентября – WWFC 17 в Киеве;

2 ноября – WWFC 18 в Харькове;

14 декабря – WWFC 19 в Киеве.

В 2018 году лига провела 4 номерных турнира в Киеве во Дворце Спорта, в которых приняли участие спортсмены из Украины, Франции, Польши, Бразилии, Австрии, Швейцарии, Испании, Греции, Молдовы, Беларуси и других стран.

По состоянию на 1 января 2019 года WWFC занимает 26 место среди 464 ММА-организаций в мире по данным независимого статистического портала Fight Matrix.

«WWFC – одна из самых быстро развивающихся лиг ММА в мире: за год мы поднялись на 11 позиций в мировом рейтинге. Следующий шаг – войти в ТОП-20», – поделился успехами лиги президент WWFC Владимир Тесля.

Напомним, чемпион лиги WWFC в полутяжелом весе Роман Долидзе подписал контракт с UFC на 4 боя. Сейчас с американским промоушеном ведутся переговоры о трансфере других бойцов WWFC.

«Переход Романа Долидзе в UFC – доказательство того, что наш промоушен вкладывает в спортсменов всё необходимое для их роста и развития. В 2019 году мы планируем завершить переговоры по переходу в UFC еще минимум двух наших бойцов», – цитирует вице-президента WWFC Дениса Перча официальный сайт лиги.

World Warriors Fighting Championship (WWFC)— международная организация, проводит бои по смешанным боевым искусствам (ММА) среди профессионалов. Главный офис в Киеве (Украина). Основана в 2013 году. Основатель и президент — Владимир Тесля. Вице-президент — Денис Перч. CEO — Мария Мащенко.