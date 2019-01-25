Экс-боец WWFC Долидзе: «Я не иду в UFC, чтобы просто отбыть номер. Моя цель – стать лучшим»

До недавнего времени Роман Долидзе выступал в украинской лиге смешанных боевых искусств World Warriors Fighting Championship, где стал чемпионом мира в полутяжелом весе.

Украинский боец ММА Роман Долидзе несколько дней назад объявил о переходе во всемирно известный промоушен UFC.

До недавнего времени Роман Долидзе выступал в украинской лиге смешанных боевых искусств World Warriors Fighting Championship, где стал чемпионом мира в полутяжелом весе.

17 января боец подписал с американским промоушеном UFC контракт на 4 поединка. Первый бой состоится весной 2019 года, сообщает пресс-служба WWFC.

«Ещё до предложения от UFC, на меня вышли представители другого крупного промоушена – ONE Championship. Они предложили контракт на 6 поединков, хорошие финансовые условия и обещали сразу найти мне спонсора. Но моя цель другая – быть лучшим среди лучших, а лучшие собраны в UFC. Именно от UFC я ждал конкретного предложения, ведь это самая большая организация, там выступают лучшие бойцы мира».

О возможном сопернике в UFC:

«Моя победа над Никитой Крыловым в финале чемпионата Украины по грепплингу может послужить поводом для проведения еще одного нашего поединка, но уже по правилам ММА. Подобные истории любят как болельщики, так и руководство UFC».

О трэш-токе:

«Ко всем соперникам всегда отношусь уважительно. Меня удивляет непонятное поведение, когда бойцы стараются показать свою агрессию перед боем. Считаю это глупым. Сам не собираюсь таким заниматься. Надеюсь, найду свой вектор правильного движения, и мне не придется опускаться до подобного рода перепалки. Конечно, будут ребята, которые попытаются меня вывести из себя. Во время боя объясню им, что это плохая затея».

Об отношении к финансам:

«Не понимаю спортсменов, которые говорят, что они соревнуются не для денег и что финансы для них не важны. Это бизнес, это «шоу». Все хотят зарабатывать. Никто не хочет работать бесплатно. Если у тебя есть возможность своей работой заработать больше, почему бы этого не сделать?»

Вице-президент лиги WWFC Денис Перч рассказал, что должен делать спортсмен, чтобы на него обратили внимание представители UFC:

«Уверен, что Роман Долидзе послужит примером для других бойцов, как нужно себя «подавать», чтобы попасть в UFC. Современный боец должен обладать широким комплексом навыков: не только умением драться, но и умением работать с широкой аудиторией».

Также, Денис Перч рассказал о потенциале других бойцов лиги WWFC:

«Переход Романа Долидзе в UFC – доказательство того, что наш промоушен вкладывает в спортсменов всё необходимое для их роста и развития. В 2019 году мы планируем завершить переговоры по переходу в UFC еще минимум двух наших бойцов».

Вице-президент WWFC также поделился планами лиги на 2019 год:

«Мы увеличили количество номерных турниров. В 2019 году состоится 6 основных ивентов, которые пройдут в марте, сентябре, декабре – в Киеве, в апреле – в Кишиневе, в мае, ноябре – в Харькове. Кроме этого, в феврале в Минске впервые пройдет турнир серии Road to WWFC», – цитирует Дениса Перча официальный сайт WWFC.