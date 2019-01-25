16-летняя украинка Снигур не сумела выйти в финал юношеского Australian Open
16-летняя украинка Дарья Снигур остановилась в шаге от выхода в финал юношеского турнира Открытого чемпионата Австралии.
Соперницей Дарьи в полуфинальном матче стала датская теннисистка Клара Таусон, которая выступает в статусе первой сеянной. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
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Таусон первой взяла брейк при счете 4:3 в первой партии, а во втором сете позволила Дарье взять только один гейм. Итоговый счет полуфинала - 6:4, 6:1 в пользу датчанки.
Юная украинка Дарья Снигур впервые выступает на Australian Open и до этого ни разу не играла в четвертьфинале на турнирах Большого Шлема среди игроков до 18 лет. В 2018 году юной украинке удалось дойти до второго круга на юниорском US Open.
Напомним, что в четвертьфинале Снигур обыграла 5-ю сеянную Мананчаю Савангкав.