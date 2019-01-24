16-летняя украинка Снигур вышла в полуфинал юниорского Australian Open

Дарья Снигур постарается повторить триумф Марты Костюк двухлетней давности.

16-летняя украинка Дарья Снигур вышла в полуфинал юниорского турнира Australian Open.

Соперницей юной украинской теннисистки в 1/4 финала была представительница Таиланда Мананчая Савангкав. Для победы над ней Дарье потребовалось меньше часа.

Снигур начала поединок с брейка, а закончила серией из четырех выигранных геймов подряд. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу украинской спортсменки, сообщает официальный сайт соревнований.

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Дарья Снигур впервые выступает на Australian Open и до этого ни разу не играла в четвертьфинале на турнирах Большого шлема среди игроков до 18 лет. В 2018 году юной украинке удалось дойти до второго круга на US Open.

Завтра, 25 января, соперницей Дарьи за выход в финал станет первая ракетка турнира, Клара Тоусон из Дании.

Стоит отметить, что два года назад, в 2017-м, победительницей юниорского Australian Open стала украинка Марта Костюк.

Напомним, сегодня утром определились участницы женского финала во взрослом одиночном турнире. В борьбе за титул встретятся Наоми Осака из Японии и чешка Петра Квитова.