WADA заявило о возможности отстранения России от Олимпийских игр-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в случае, если данные московской антидопинговой лаборатории окажутся сфальсифицированы.

Россия может быть отстранена от участия в Олимпийских играх 2020 года в случае обнаружения фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом говорится в отчёте комитета WADA по соответствию, сообщает Washington Post.

В отчёте говорится, что «российские официальные лица, спортсмены или вспомогательный персонал не будут допущены к участию в Олимпийских или Паралимпийских играх 2020 года», если данные Московской лаборатории окажутся сфальсифицированными. Кроме того, Россию могут лишить права принимать международные турниры в течение определённого периода.

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Как сообщал УНИАН, сегодня исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение оставить неизменным статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), не применять к нему санкции и не лишать соответствия кодексу международной организации.

20 сентября исполком WADA восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты WADA получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. WADA приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена.

Напомним, сборная России была отстранена от участия в зимних Олимпийских играх и Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Причиной послужили масштабные нарушения, которые были выявлены в системе борьбы с допингом в РФ. Некоторые российские спортсмены получили право участия в соревнованиях лишь в составе так называемой объединенной команды.