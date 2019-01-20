Белый Барс всухую обыграл Динамо в последнем матче 31-го тура УХЛ

"Барсы" оторвались на 12 очков в таблице от харьковчан.

В заключительном матче 31-го тура чемпионата Украины по хоккею в УХЛ в Белой Церкви встречались местный «Белый Барс» и харьковский МХК «Динамо». Хозяева одержали победу - 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч команды начали совершенно наравне. В шквале атак и опасных выходов счёт первыми смогли открыть белоцерковцы – после удачного паса от Евгения Тимченко на добивании хорошо отыграл Богдан Арабов.

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Во второй двадцатиминутке «Белый Барс» смог ещё раз отличиться в воротах Тимура Мамедова. На этот раз численное преимущество реализовал Павел Таран. «Динамо», в свою очередь, даже при обилии голевых моментов, реализовать их так и не смогло и ворота Кирилла Кучера так и остались "сухими". В третьем периоде болельщики и вовсе не увидели заброшенных шайб.

Таким образом, "Барсы" с 33 баллами закрепляются на четвертом месте в турнирной таблице, отрываясь на 12 очков от харьковчан.

«Белый Барс» – МХК «Динамо» 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 Арабов (Тимченко), 10:21; 2:0 Таран (Куцевич - больш.), 31:36;

Белый Барс: Кучер (Пеленский); Гребеник - Таран (А), Васильев - Ядловский (А), Логач - Грицюк; Куцевич - Качан - Лесников, Панченко - Ружников - Бородай, Арабов - Печерских - Тимченко (К), Панов - Дурдыев.

Напомним, что ранее в рамках 31 тура «Днепр» минимально обыграл «Ледяных Волков», а «Донбасс» с покером Виталия Ляльки уверенно взял три очка в Кременчуге.