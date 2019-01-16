Женская сборная Украины по хоккею досрочно выиграла квалификационный турнир ЧМ

Украинки обыграли команду Бельгии и стали недосягаемыми для соперниц.

Женская национальная сборная Украины по хоккею выиграла третий матч подряд квалификационного турнира чемпионата мира по хоккею и досрочно гаринтировала себе 1-е место по итогам соревнований.

В апреле сборная Украины будет выступать на ЧМ в Дивизионе ІІВ, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки сегодня уверенно обыграли команду Бельгии со счетом 4:1. Наша команда выиграла первый (2:0) и третий (1:0) периоды, сыграв вничью во втором (1:1).

Голы на счету Владиславы Скащук (дубль), Дианы Ковтун и Елены Ткачук.

Таким образом, украинки выиграли три матча из трех, набрали 9 очков и стали недосягаемыми для всех своих оппоненток. Матч последнего тура соревнований - против команды Гонконга - который состоится в четверг, 17 января, уже не будет иметь никакого турнирного значения.