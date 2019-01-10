Впервые за 10 лет ни один из украинских мужчин не выступит на Australian Open

В последний раз ни один из украинцев не выступал в основе Australian Open еще в 2008 году.

Сергей Стаховский (единственный представитель Украины в квалификации Australian Open) проиграл в полуфинале отборочного цикла первого в сезоне турнира из серии "Большого шлема".

Таким образом, ни один из наших мужчин не будет представлен на австралийском чемпионате, сообщает iSport.

В последний раз украинцы не выступали в основе AO еще в 2008 году. После чего 10 лет подряд наши теннисисты стабильно радовали болельщиков, если не успехами, то хотя бы присутствием в основной сетке соревнований.

Лучший результат наших теннисистов в Мельбурне – четвертьфинал. До этой стадии добирались Андрей Медведев в 1995 году и Александр Долгополов в 2011 году.