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Впервые за 10 лет ни один из украинских мужчин не выступит на Australian Open

14:42, 10 января 2019
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Стаховский проиграл в полуфинале квалификации Australian Open / btu.org.ua

Сергей Стаховский (единственный представитель Украины в квалификации Australian Open) проиграл в полуфинале отборочного цикла первого в сезоне турнира из серии "Большого шлема".

Таким образом, ни один из наших мужчин не будет представлен на австралийском чемпионате, сообщает iSport.

В последний раз украинцы не выступали в основе AO еще в 2008 году. После чего 10 лет подряд наши теннисисты стабильно радовали болельщиков, если не успехами, то хотя бы  присутствием в основной сетке соревнований. 

Лучший результат наших теннисистов в Мельбурне – четвертьфинал. До этой стадии добирались Андрей Медведев в 1995 году и Александр Долгополов в 2011 году.

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Теги: #теннис#Стаховский#Открытый чемпионат Австралии