16-летняя украинка Марта Костюк вышла в финал квалификации Australian Open

Наша спортсменка разгромила Амадин Эсс из Франции, отдав сопернице лишь пять геймов по ходу матча.

В Мельбурне завершились матч 2-го круга квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, в рамках которого Марта Костюк обыграла Амадин Эсс из Франции.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Костюк за 56 минут оформила свою вторую победу в Мельбурне. В первом сете украинка уступала 1-3, после чего выиграла семь геймов подряд. Эсс сумела остановить победную серию Марты, выиграв гейм на своей подаче, но до конца встречи сумела взять еще лишь один гейм.

В финальном раунде отборочного турнира единственная представительница Украины сыграет с Паулой Бадоса-Хиберт из Испании.

Ранее в ночь на четверг Сергей Стаховский проиграл итальянцу Луке Ванне - 4:6, 6:7 (3:7), а Ангелина Калинина уступила американке Джейми Лоеб - 3:6, 4:6.