В Броварах пройдет хоккейный турнир с участием национальных сборных
14:35, 09 января 2019Другое
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Сборная Украины сыграет со своими соперниками по чемпионату мира Польшей и Румынией.
Сборная Украины по хоккею сыграет на домашнем международном турнире / xsport.ua
Национальная сборная Украины по хоккею во время февральской паузы сыграет на домашнем международном турнире.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.
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С 7-го по 10 февраля на льду арены «Терминал» в Броварах состоится турнир с участием сборных Украины и ее соперников по будущему чемпионату мира в Дивизионе IB – Польши и Румынии.
Сборная Украины в это международное окно впервые соберется под руководством нового главного тренера Андрея Срюбко.
Турнир в Броварах станет этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира-2019 в Дивизионе IB, который пройдет в Эстонии с 28 апреля по 4 мая. На мировом первенстве Украине предстоит сыграть против Японии, Румынии, Эстонии, Нидерландов и Польши.
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