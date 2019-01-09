В Броварах пройдет хоккейный турнир с участием национальных сборных

Сборная Украины сыграет со своими соперниками по чемпионату мира Польшей и Румынией.

Национальная сборная Украины по хоккею во время февральской паузы сыграет на домашнем международном турнире.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.

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С 7-го по 10 февраля на льду арены «Терминал» в Броварах состоится турнир с участием сборных Украины и ее соперников по будущему чемпионату мира в Дивизионе IB – Польши и Румынии.

Сборная Украины в это международное окно впервые соберется под руководством нового главного тренера Андрея Срюбко.

Турнир в Броварах станет этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира-2019 в Дивизионе IB, который пройдет в Эстонии с 28 апреля по 4 мая. На мировом первенстве Украине предстоит сыграть против Японии, Румынии, Эстонии, Нидерландов и Польши.