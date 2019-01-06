Финляндия обыграла США и выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Судьбу финала решил гол 17-летнего Каапо Какко.

Сборная Финляндии победила США в финальном матче чемпионата мира 2019 года среди молодежных команд. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу финнов, сообщает официальный сайт соревнований.

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Победную шайбу на 59-й минуте встречи забросил форвард финской сборной Каапо Какко. Команде США удалось отыграться со счёта 0:2, забросив две шайбы за две минуты в третьем периоде, но на большее североамериканцев не хватило.

Этот матч закрыл программу молодёжного чемпионата мира, стартовавшего 27 декабря в Канаде.

Финны в пятый раз в истории выиграли молодежный чемпионат мира по хоккею, а американцы закончили с медалями четвертый подобный турнир подряд.

Обладателями бронзы стали россияне, которые победили швейцарцев со счётом 5:2.