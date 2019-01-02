Белорусская теннисистка после победы над Свитолиной грубо ошиблась, перепутав страны (видео)

Александра Саснович с юмором рассказала о том, как победила украинку.

30-я ракетка мира Александра Саснович из Беларуси после победы над украинкой Элиной Свитолиной во втором раунде турнира серии WTA Premier в Брисбене объяснила, как ей удалось обыграть украинку после поражения в прошлогоднем финале:

«Это был действительно очень сложный матч. Сначала был хороший первый сет от меня, затем не такой хороший второй, но мне удалось выиграть в третьей партии. В прошлом сезоне перед финалом со Свитолиной я съела слишком много ризотто с грибами, а в этом году – нет. Я поменяла диету (улыбается)

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Если честно, Австралия - это моя вторая любимая страна. После Беларуси, конечно. Извините, ребята».

Также, комментируя свой выход в четвертьфинал и говоря о будущей сопернице - Донне Векич из Хорватии, Саснович допустила ошибку, вместо Хорватии назвав Словакию.

"Мы все знаем, что словаки сильны своим характером, так что это будет хороший матч", - сказала белоруска, которую цитирует официальный твиттер турнира.

"It's my second favourite place... after my country. Sorry guys."



Aliaksandra Sasnovich is back to her winning ways at #BrisbaneTennis, and back to conducting some legendary post-match on-court interviews 😂 pic.twitter.com/KPjJv2Vyn6 — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 2, 2019

"Послезавтра в Австралию прилетит мой папа, и я очень надеюсь, что к тому моменту я не прекращу борьбу на турнире и он увидит меня на корте", - отметила Александра Саснович.

Напомним, сегодня Александра Саснович сенсационно выбила из борьбы украинку Свитолину на турнире в Брисбене. Год назад эти же теннисистки соревновались в финале турнира, и тогда титул завоевала украинка.

Как сообщал УНИАН, Элина Свитолина потеряет две позиции в рейтинге WTA после поражения в Брисбене.