После поражения в Брисбене Свитолина вылетит из топ-5 рейтинга WTA

Украинка проиграла в первом матче нового сезона, будучи фавориткой турнира в Австралии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустится на шестое место в мировом рейтинге после поражения от Александры Саснович (Беларусь) во втором круге турнира в Брисбене.

Напомним, что сегодня в первом матче нового сезона украинка сенсационно уступила белорусской теннисистке на турнире серии WTA Premier в Австралии. Год назад на этом же турнире в Брисбене Свитолина завоевала чемпионский титул, причем ее соперницей в финале была именно Саснович. На этот раз белоруска сумела взять реванш.

В итоге, украинка потеряла 410 очков и опустится на две строчки в рейтинге WTA. Со следующей недели Свитолина будет занимать шестое место, сообщает Xsport.

Матч против Саснович в Брисбене был первой официальной встречей для Свитолиной после блестящей победы на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.