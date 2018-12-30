Российский чемпион мира по шахматам: по крымскому вопросу я целиком на стороне Украины

Спортсмену стыдно за эпизод с Крымом.

Российский гроссмейстер Даниил Дубов, ставший чемпионом мира по быстрым шахматам, назвал Крым украинским и заявил, что ему стыдно за политику своей страны в отношении полуострова.

Об этом шахматист рассказал в интервью Chess News.

Читайте такжеОлимпийская чемпионка Подкопаева: Россия — агрессор, а Донецк был, есть и будет украинским

"По крымскому вопросу я целиком на стороне Украины. Но противоречия нет, потому что для меня шахматы просто важнее политики. Понимаете, можно говорить про военную агрессию и так далее, но, как ни крути, Россия – это страна с огромными шахматными традициями, и они были и будут... Можно по-разному относиться к России. То есть я люблю свою страну, но, безусловно, в последнее время поводов для гордости у нас меньше. Это правда.

Но, тем не менее, мне субъективно кажется, что имиджу шахмат не вредит проведение турнира в России. Большинство чемпионов мира по шахматам были из России. Очень много турниров в России, очень много сильных шахматистов из России… А история – она меняется. Ну пройдет лет двести, ну будет эпизод с Крымом, ну стыдно, да", - заявил Дубов.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ России отчитались о возведении в Крыму 60-километрового забора на админгранице с материковой Украиной.